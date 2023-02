IR: Receita libera HOJE (31/01) lote residual aos atrasados; veja como consultar

A Receita Federal paga nesta terça-feira (31) um novo lote residual da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). De acordo com informações do Fisco, mais de R$ 368 milhões serão repassados para 136.565 contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

Desse montante, R$ 199.291.762,86 são destinados aos contribuintes com prioridade legal, sendo distribuídos entre idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, além de pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas do magistério.

Ademais, 103.955 contribuintes não prioritários também serão contemplados com o lote residual do IR.

Lote residual do IR

A saber, os lotes residuais incluem os contribuintes que caíram na malha fina, mas que já regularizaram a sua situação junto à Receita Federal. Desse modo, é possível ter acesso aos valores.

Além disso, é importante lembrar que os valores são depositados na conta indicada por cada contribuinte na declaração do Imposto de Renda. Além disso, o valor cai de forma corrigida, segundo a taxa Selic.

Como consultar o lote residual?

A consulta à restituição pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no Portal e-CAC. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Consulta pelo site da Receita Federal

Acesse o site; Clique em “Imposto de Renda”; Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”; Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”; Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar” Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição.

Consulta pelo portal e-CAC

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”; Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”; Depois, digite a senha e vá em “Entrar”; Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”; Na parte superior da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”; Caso a restituição esteja neste lote, haverá a informação de que o pagamento foi liberado.

Caso o crédito não seja realizado, na hipótese de o contribuinte ainda estar na malha fina, a quantia ficará para disponível para saque por até um ano no Banco do Brasil. Assim, bastará reagendar a liberação dos valores através dos seguintes canais de atendimento:

Portal BB; ou

Central de relacionamento do banco, pelos números 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Como saber se caí na malha fina?

Para saber se está na malha fina, o contribuinte pode consultar de forma prática e rápida, por meio do Centro de Atendimento Virtual. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o e-CAC; Na sequência, clique na opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”; Em seguida, clique em “Processamento” e, logo após, clique em “pendências da malha”.

Pronto! Por fim, por meio da página o contribuinte consegue saber se caiu na malha fina e o motivo da sua declaração ter sido retida.