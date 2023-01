Irmão de Marília Mendonça anuncia noivado na web

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, dará início a um novo ciclo na vida. Nas redes sociais, o rapaz de 21 anos anunciou estar noivo de Iollanda Nunes, com quem namora há dois anos.

Na postagem feita por João, o artista revela que o pedido foi feito no final de 2022. O cantor ainda se declara para a amada e fala sobre o apoio dado por Iollanda em momentos difíceis da vida dele, como a morte da irmã em 2021.

“Hoje, através desta publicação, venho falar um pouco do presente que há 2 anos Deus me enviou, essa pessoa de um coração gigantesco que me acolheu e me deixou morar dentro dele, que me cuidou e me cuida até hoje de uma forma inexplicável, que esteve e está comigo nos meus piores e nos meus melhores momentos”.

Para João, a união deles é uma prova de que o futuro reserva coisas boas para ele. Tenho certeza que o papai do céu reserva o melhor para nós dois, e eu quero buscar isso ao seu lado, No final de 2022, iniciamos um novo ciclo em nossas vidas, e hoje posso te chamar de minha noiva. Que venham centenas de anos ao seu lado, meu amor. Eu te amo incondicionalmente, Iollanda”, afirmou o cantor.

Apesar de tornar pública a vida privada, João segue longe da música, decisão tomada em setembro de 2022, após ser diagnosticado com diversos problemas de saúde.

