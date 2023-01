Isaquias Queiroz anuncia chegada de segundo filho; veja imagens

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O canoísta Isaquias Queiroz anunciou, na tarde deste sábado (14), que será papai pela segunda vez. Em uma publicação conjunta com a esposa Laina Guimarães, o campeão olímpico escreveu:

“A grande surpresa que eu tinha para dar a vocês era essa. Agora a família aumentou eu e a @laiguimaraes18 minha esposa vamos ter mais um baby. Sebastian passou a ser irmão mais velho hehe …muito feliz por essa benção em nossas vidas com certeza me dará mais força para seguir em frente e conquistar a minha grande jornada. E vamos remar pq agora vem mais um”, brincou o canoísta.

O casal ainda não sabe o sexo do bebê. Em um vídeo, eles contaram que desejam fazer chá revelação e que estão felizes com a chegada da criança. Isaquias e Laina já são pais do pequeno Sebastian, de 5 anos. Eles se casaram em uma cerimônia ao ar livre, em um resort à beira mar, no município de Ilhéus, no sul da Bahia, em outubro de 2021.

Natural de Ubaitaba, cidade do sul da Bahia que, em tupi-guarani, significa “Cidade das Canoas”, Isaquias coleciona pódios. Ele é dono de quatro medalhas olímpicas, duas pratas e uma bronze nos Jogos do Rio, em 2016, e um ouro, em Tóquio-2020.

