Isis Valverde aproveita férias ao lado de cunhado de Claudia Leitte

Foto: Reprodução / Redes sociais

Isis Valverde está em Caraíva, no sul da Bahia, acompanhada do empresário baiano Lucas Pedreira. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a atriz está na companhia também da colega de profissão e apresentadora Fernanda Paes Leme.

Segundo a publicação, o possível casal curtiu festas de verão juntos e também as famosas praias à beira-mar. A atriz está separada desde 2022. Ela ficou casada com André Resende por quatro anos. Os dois são pais do pequeno Rael.

Lucas Pedreira, por sua vez, é pai de um menino, Pedro, de 10. Ele é irmão do marido de Claudia Leitte, Márcio Pedreira. Veja as fotos abaixo:

Foto: Reprodução/ Alô Alô Bahia

Foto: Reprodução / Redes sociais

Foto: Reprodução / Redes sociais

