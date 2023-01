Ivete Sangalo anuncia tema para o Carnaval em 2023

Foto: Rafa Mattei/ Divulgação

Quem for atrás de Ivete Sangalo no Carnaval de 2023 irá curtir a artista em uma verdadeira viagem no tempo.

Isso porquê a artista definiu seu tema para a folia, que volta a acontecer após dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19, trazendo esperança e fazendo uma reflexão sobre os momentos de reclusão.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18), a cantora anunciou o tema para o Carnaval de 2023: De Volta para o Futuro.

Segundo a artista, a proposta, além de ter a inspiração no clássico do cinema de 1985, é dialogar com o momento que foi vivido durante a pandemia. “O tema é muito mais de uma questão estética. Nós voltamos para a nossa realidade, para o nosso futuro. Estamos voltando para o eixo.

Ivete Sangalo irá puxar dois dias de Bloco Coruja no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o sábado de Carnaval (18), e a segunda (20). O abadá para desfilar com a artista está à venda e custa R$ 1.100.

