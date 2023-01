Ivete Sangalo convida fãs para participarem de projeto surpresa

Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

Ano novo, vida nova e novo projeto. Ivete Sangalo aguçou a curiosidade dos ‘zamuris’ com uma proposta feita nas redes sociais na última segunda-feira (2).

Em vídeo, a artista convida os fãs para fazer um feat, ou melhor um remix, função do Instagram que permite que o usuário grave uma reação ao vídeo postado, para entregar o que vem preparando para o 1º Carnaval após o período crítico da pandemia da Covid-19.

“Quem aí tá animado pra começar o ano com tudo?? Eu tôôô! E vocês vão pirar com uma surpresa que eu tô preparando, com gostinho de Carnaval”, contou.

O suspense ficou por conta da própria artista, que pediu a participação dos fãs para entregar o que será realizado no dia 5 de janeiro, na capital baiana. “Só vou dar uma dica, quem tiver em Salvador no dia 5 de janeiro se prepare”, adiantou.

Ivete Sangalo no Carnaval

Enquanto a surpresa da artista não é revelada, o público pode se preparar para a maratona da cantora no Carnaval.

Ivete, que já apresentou ao público uma de suas apostas para a folia momesca, ‘Tudo Cria de Ivete’, uma canção puxada para o pagodão baiano, fará a abertura da festa com o trio ‘Pipoca da Ivete’, que terá transmissão inédita da TV Globo.

A cantora também puxa dois dias de Bloco Coruja, o sábado e a segunda de Carnaval. Os ingressos seguem à venda e custam R$ 1.100.

