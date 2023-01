Ivete Sangalo faz maratona e marca presença em ensaios de verão em Salvador

Foto: Alan Oliveira/iBahia e Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo fez jus ao hit “Mainha Gosta Assim” mostrando que “faz o que der na telha” com uma série de participações em ensaios de verão no domingo (15), em Salvador.

Aos 50 anos, mas com vigor dos 20, Veveta fez uma verdadeira maratona para marcar presença nos shows de amigas como Margareth Menezes, Alinne Rosa e Ju Moares.

A primeira parada de Ivete Sangalo foi no Mercado Iaô, localizado na Ribeira, que recebeu o ensaio de verão da atual ministra da Cultura.

“Você é o que a cultura precisa. O Brasil agradece por existir uma Margareth Menezes para nos representar. Esse talento, é uma amiga de muitos anos, não me lembro do dia que eu encontrei essa mulher triste, falando mal de alguém, muito pelo contrário. Um viva pra Marga”, disse a cantora durante participação no show.

A segunda parada de Veveta foi na Colaboraê, localizada no bairro do Rio Vermelho, para participar do show da Sambaiana, coletivo feminino de samba liderado por Ju Moares.

“Imaginem a felicidade em dividir o palco com Ivete Sangalo hoje na Colaboraê”, comemorou Ju Moares em publicação no Instagram “Eu amei muito”, respondeu Ivete.

A última presença da noite aconteceu no Largo da Tieta, Pelourinho, para o Vale de Verão, comandado pela cantora Alinne Rosa.

