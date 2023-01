Iza engata affair com bailarino 3 meses após separação, diz jornal

Foto: Guilherme Nabhan/ Divulgação

Cerca de três meses após anunciar o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos, a cantora Iza pode estar vivendo um novo amor.

De acordo com o jornal ‘Extra’, a intérprete de ‘Fé’ estaria se envolvendo com o bailarino Wallace Costa, que faz parte da equipe da artista há pelo menos cinco anos.

Segundo a publicação, o affair já corria nos bastidores e entre os fãs, que sempre apoiaram a possibilidade do romance. Amigos da artista e do bailarino também apoiam o romance, como uma que chegou a comentar em uma postagem que torcia pelo casal e ele respondeu: “Não explana”.

Foto: Guilherme Nabhan/ Divulgação

Wallace é o bailarino que participa com Iza do último projeto lançado pela cantora, o trabalho ‘Três’, um curta-metragem. O rapaz é o par romântico da artista e na época, a química do possível casal já havia chamado atenção.

Nascido e criado no Rio de Janeiro, antes de Iza, Wallace foi do corpo de balé de MC Koringa e Latino.

A artista não comentou a história, assim como Wallace, que não confirmou o affair com a cantora.

Foto: Divulgação/ Carol Caminha

Intimidade de Iza

Em outubro de 2022, poucos dias após tornar pública a separação de Sérgio Santos, Iza abriu o jogo sobre sua intimidade e revelou acreditar ser demissexual.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, contou.

Na mesma época, Iza foi apontada como affair de Lewis Hamilton, porém, a história nunca foi confirmada.

