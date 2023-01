IZA posa de topless e fãs reagem: ‘Deusa brasileira’

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ano mal virou e IZA já deixou os fãs eufóricos com cliques fotográficos. A dona do hit ‘Pesadão’ usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para dividir com os seguidores como foi o primeiro banho de mar. De topless, a técnica do ‘The Voice Brasil’ posou de topless em fotos sensuais.

“Oi, 2023”, legendou ela. Celebridades como Pocah, Grazi Massafera e Nathalia Gibson fizeram comentários sobre o post. Fãs e admiradores também reagiram de forma positiva.

“A mulher mais linda desse Brasil”, comentou um. “Se tem mais fotos desse dia pode postar, senhora. Vamos, vamos”, escreveu outro. “Olha essa sereia, meu Deus! E ainda dizem que elas não existem… olha pra isso”, reagiu um terceiro.

Sexualidade

A cantora Iza deixou os internautas com uma pulga atrás da orelha após recente entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”. A artista revelou ser demisexual e falou pela primeira vez sobre o assunto, que ainda não é tão conhecido pelo grande público.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, explicou na entrevista.

Para quem se identifica como demisexual, o envolvimento emocional é necessariamente um pré requisito para questões sexuais, como explicou Iza.

Outros famosos como Gioh Ewbank e o ex-BBB Victor Hugo foram alguns que se declararam demisexuais.

