J.P. Morgan oferece vagas de trainee

Já imaginou trabalhar em um dos maiores bancos do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que o J.P. Morgan está oferecendo vagas de trainee por meio do Black Future Leaders no Brasil. Esta é a segunda edição do programa, realizada em parceria com o Instituto Ser+ – instituto voltado à criação e desenvolvimento de oportunidades para juventude -, que visa promover o recrutamento e a inclusão de profissionais negros no mercado financeiro.

São elegíveis profissionais de todas as regiões do país que se identificam como negros e que tenham concluído o ensino superior entre dezembro de 2017 e dezembro de 2022. Os candidatos deverão, ainda, ter nível intermediário de proficiência na língua inglesa.

Segundo a instituição, durante o Black Future Leaders, os trainees passarão por experiências divididas em quatro pilares:

Habilidades técnicas, incluindo treinamento em macroeconomia, contabilidade e softwares necessários;

Habilidades comportamentais, incluindo de comunicação, gerenciamento de tempo, negociação e apresentação;

Imersão sobre o J.P. Morgan, com visões gerais da empresa e mentoria; e

Sessões sobre habilidades emocionais e interpessoais.

Os selecionados receberão salário compatível com o mercado e, ainda, bolsa auxílio para matricular-se em curso de inglês para aperfeiçoamento do idioma. A empresa também oferece bônus por desempenho, participação nos lucros, previdência privada, assistência médica e odontológica, entre outros benefícios.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 10 de Fevereiro para participar do processo seletivo. As inscrições podem ser realizadas diretamente na página do programa, disponível aqui.

A previsão é de que os contratados iniciem sua carreira no J.P. Morgan em abril de 2023.