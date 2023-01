Jacaré de 1,70m é resgatado em Eunápolis

Foto: Divulgação SSP

Um jacaré de 1,70m de comprimento foi resgatado pela Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro e também por Bombeiros Militar (GBM/Porto Seguro) na madrugada deste sábado (7).

Conforme detalhou o comandante da Cippa, major Agilio Nunes, o animal selvagem andava solto, próximo às casas da Rua do Bolinha, no bairro Urbis I, em Eunápolis, extremo sul da Bahia.

“Assim que fomos acionados, deslocamos cerca de 40 km até Eunápolis e, junto com os bombeiros, conseguimos resgatar o animal que estava estressado”, disse o oficial.

O réptil foi encaminhado para a sede da Cippa, recebeu hidratação, ficou em observação e, após contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Porto Seguro, foi levado para a guarda do órgão.

