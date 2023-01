Jade Picon treina duas vezes por dia e mostra resultado

Foto: Reprodução / Redes sociais

Jade Picon usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para mostrar detalhes da sua rotina de treino. Nos stories do Instagram, a intérprete de Chiara, personagem da novela ‘Travessia’, exibiu uma marquinha bronzeada e também seu abdômen completamente trincado. “Teve 2º round”, legendou ela na publicação.

Fim de contrato?

A atriz de 21 anos, tem um destino incerto na TV Globo. A ex-BBB e atriz não deve renovar contrato com a emissora após o término da novela das nove ‘Travessia’. A autora do folhetim, Gloria Perez, também não deve ter mais contrato fixo com emissora da família Marinho. As informações são de André Romano, do site Observatório da TV.

A atriz tem recebido inúmeras críticas pela atuação na trama. No fim do ano passado ela destacou sobre como tem enfrentado as críticas.

“Estou aprendendo na frente de milhões de brasileiros. Todos os dias vocês olham naTV e tá eu lá, com a Chiara, só que eu Jade Picon estou aprendendo, fazendo…chego em casa para assistir, pra ver como é que tá, é o que eu me dispus a fazer e a enfrentar. Não tem como você plantar batata achando que vai colher cenoura”, disse ela em um desabafo nas redes sociais.

“Eu estou disposta a passar por isso. A ser criticada, a ser elogiada, a enfim, passar o que for necessário porque para mim é tão grande essa realização, é tão… vocês não entendem como eu deito minha cabeça todos os dias no travesseiros, vocês não fazem nem a menor ideia. Então, se eu tenho que passar por isso, tá tudo bem”, pontuou a influenciadora digital.

Ainda segundo a interprete de Chiara, ela utiliza as críticas para melhorar o trabalho e evoluir como atriz.

“Eu vou passar e eu vou saber usar isso para o melhor. Tem crítica que pode não ter verdade, mas tem crítica que tem fundo de verdade sim, entendeu? E aí eu tenho que ler e tenho que entender e pensar ‘o que isso pode me ensinar?’, ‘o que isso quer me dizer’?[…] ‘O que eu tenho que fazer para pegar esse 0 e transformar em um 10?’”, finalizou Jade.

