Há cerca de 60 anos a Jamef Transportes deixa sua marca pelas ruas e estradas de todo o Brasil. A companhia é especializada em transportar cargas fracionadas e está presente em todo o território nacional através de suas 32 unidades de negócios. Nesta data, a companhia anunciou novas oportunidades de trabalho em várias regiões do país. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Jamef Transportes abre novos EMPREGOS em todo o país

Por trás de todas as encomendas que a companhia transporta, está o comprometimento de um time talentoso que acredita que o seu negócio move o mundo. Muito mais do que apenas transportar encomendas, a Jamef Transportes representa a marca de cada um de seus clientes e constrói lealdade, ética e integridade.

Atualmente são mais de 3.500 colaboradores conectando todas as pontas do Brasil e atuando com foco em entregar qualidade em tudo que faz. Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa disponibilizou novas vagas de emprego. Confira, a seguir.

Ajud. de Carga – São Paulo;

Téc. de Segurança do Trab – São Paulo;

Anls. de Custo – Contagem/MG;

Superv. de Operações – São Paulo;

Anls. de Inteligência do Mercado – São Paulo;

Médico do Trab. – São Paulo;

Assist. Adm Corporativo – São Paulo;

Líder de Rastream. – São Paulo;

Assist. Operacional (Movimentação de Cargas) – Campinas/SP;

Coordenador ADM Corporativo – São Paulo;

Atend. de SAC – São João de Meriti.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis, os candidatos devem seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

