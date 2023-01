Jamef Transportes abre novos EMPREGOS pelo país neste início de ano

A Jamef Transportes é uma empresa especializada em transportar cargas avulsas que há quase 60 anos marca presença nas ruas e estradas do Brasil. Eles estão um pouco pelo país inteiro, de norte a sul, distribuídos por 32 balcões. Acreditam que o seu negócio transforma o mundo, e sabem que por trás de cada pedido que enviam, existe uma equipe dedicada e dedicada envolvida: os seus funcionários.

Jamef Transportes possui novas oportunidades de trabalho abertas

A missão da empresa Jamef Transportes vai muito além de enviar pedidos. Eles são a cara da marca de cada cliente e caminham com colaboração, lealdade, integridade e ética. O seu maior patrimônio é quem esteve e está escrevendo essa história com eles.

Eles são uma empresa feita de gente, contam com mais de 3700 colaboradores apaixonados por conectar todas as partes do Brasil. Conheça a seguir todas as vagas que estão disponíveis:

Anl. Administrativo;

Vendedor Interno;

Anl. de Custo;

Encarregado Operacional;

Anl. de DHO;

Superv. de Operação;

Anl. de Indicadores;

Esp. de Remuneração;

Arrumador de Carga;

Motorista Carreteiro;

Ass. Administrativo Corporativo;

Executivo de Contas;

Ass. de Auditoria;

Médico do Trabalho;

Ass. de Pendência;

Líder de Rastreamento GR;

Atendente de Coleta;

Eletricista de Auto;

Atendente de SAC;

Conferente;

Aux. de CCO;

Gerente de Filial.

Como se candidatar

Para participar do processo de recrutamento da Jamef Transportes, visite o site 123 empregos. Faça o seu cadastro na plataforma, caso ainda não tenha, e depois de ler todos os requisitos da vaga desejada, faça a sua candidatura.

