JANEIRO começa com BRILHANTE NOTÍCIA para os beneficiários do INSS

Após uma pausa no calendário devido ao feriado de Ano Novo, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retorna nesta semana com os pagamentos referente ao mês de dezembro.

A parcela está liberada para os beneficiários que ganham o valor de um salário mínimo e também que recebem mais que o piso nacional. O calendário foi iniciado no dia 23 de dezembro e seguirá até o dia 06 de janeiro.

O valor mínimo de R$1.320 começará a ser pago a partir do próximo lote de pagamentos do INSS.

No que se refere ao pagamento do atual cronograma, cerca de 37 milhões de pessoas serão contempladas. Para identificar a data em que receberá os valores, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Basta desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final do número de benefício 1: 23 de dezembro;

Final do número de benefício 2: 26 de dezembro;

Final do número de benefício 3: 27 de dezembro;

Final do número de benefício 4: 28 de dezembro;

Final do número de benefício 5: 29 de dezembro;

Final do número de benefício 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 0: 06 de janeiro.

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do número de benefício 1 e 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 2 e 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 3 e 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 4 e 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 5 e 0: 06 de janeiro.

Reajuste do INSS em 2023

Em breve, o INSS terá que reajustar o valor de seus benefícios devido ao salário mínimo de 2023. A Previdência Social usa o piso nacional como base para estabelecer o mínimo a ser pago em aposentadorias e pensões. Já o teto da autarquia, deve ser definido pela inflação acumulada neste ano, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Lembrando que o INSS já publicou o calendário de pagamentos do próximo ano, e ele deve ter início em 25 de janeiro (para quem recebe o valor de um salário mínimo).

Para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo, essa elevação também deverá acontecer, mas apenas a partir do dia 1 de fevereiro.

Como dito, o aumento do valor do salário mínimo indica necessariamente que os patamares de pagamentos do INSS também devem mudar.

Como consultar os benefícios do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).