Jeanne Lima grava projeto audiovisual com canções inéditas: ‘Orgulhosa’

Foto: Divulgação

A cantora Jeanne Lima gravou na última semana um novo projeto audiovisual, com nove canções inéditas, no Ecopark, em Fortaleza, no Ceará.

Intitulado “Simplesmente Jeanne Lima”, o projeto ainda traz a regravação do sucesso de Vander Lee, “Onde Deus Possa Me Ouvir”.

”Eu tô muito orgulhosa do que fizemos. Esse novo trabalho apresenta uma Jeanne mais madura e uma cantora pronta para encarar novos desafios. Ficou lindão! Não vejo a hora de mostrar pra todo mundo!”, comemorou a cantora.

O audiovisual conta com a participação do cantor Batista Lima, ex-vocalista da banda Limão Com Mel, que dividiu os palcos com Jeanne Lima durante anos no grupo.

”Jeanne é uma das maiores cantoras de forró desse país e merece ser reconhecida no Brasil inteiro. Além de colegas de profissão, é uma amiga e tanto! Aceitei o convite na hora! Eu jamais deixaria de participar. Não quis nem saber”, disse Batista.

O novo trabalho de Jeanne Lima possui previsão para ser lançado no final de janeiro e será uma das grandes apostas da cantora para o São João.

