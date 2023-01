Jeremy Renner anuncia 2ª temporada de série após sofrer acidente

Foto: Reprodução/ Disney

O ator Jeremy Renner segue internado após o grave acidente na neve que o deixou entre a vida e a morte nos primeiros dias de 2023, porém, o trabalho continua e para alegria dos fãs, o astro confirmou a 2ª temporada da série ‘Mayor of Kingstown’, da qual ele é protagonista.

A novidade foi anunciada pela Paramount+ nas redes sociais. Na postagem, a empresa fala sobre a chegada dos novos episódios. “Assistam a primeira temporada antes da estreia da segunda no dia 15 de janeiro!”.

O seriado conta a história de uma poderosa família na cidade de Kingstown, no Michigan, os McClusky, e a influência deles no negócio de encarceramento, a única indústria bem-sucedida na região.

Sobre o acidente

De acordo com os representantes do ator, o acidente aconteceu enquanto limpava a neve em Reno, nos Estados Unidos.

As lesões teriam sido causadas por uma máquina de tirar neve, chamada de Snowcat, que passou pelas pernas do ator. Devido à gravidade, Renner foi resgatado de helicóptero.

O artista ficou internado em estado grave, com “trauma contuso no peito e lesões ortopédicas”.

Nas redes sociais, o ator Mark Ruffalo, parceiro de cena de Renner nos filmes da Marvel, como ‘Vingadores’, pediu orações para o amigo. “Orações para o nosso irmão Jeremy Renner por uma recuperação plena e rápida. Por favor, enviem boas vibrações para ele”, escreveu.

