Jeremy Renner, ator da Marvel, publica foto do hospital: ‘Confuso’

Foto: Reprodução / Instagram

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro dos ‘Vingadores’ usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para dividir um pouco sobre o estado de saúde. O ator passou por duas cirurgias após um acidente sofrido no último final de semana. O ator está em estado crítico.

Na legenda do clique ele escreveu: “Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou quebrado demais agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês”.

De acordo com os representantes do ator, o acidente sofrido enquanto limpava a neve em Reno, nos Estados Unidos, causou “trauma contuso no peito e lesões ortopédicas”. O estado do artista ainda é crítico e Jeremy segue na UTI.

As lesões teriam sido causadas por uma máquina de tirar neve, chamada de Snowcat, que passou pelas pernas do ator. Devido à gravidade, Renner foi resgatado de helicóptero.

Nas redes sociais, o ator Mark Ruffalo, parceiro de cena de Renner nos filmes da Marvel, como ‘Vingadores’, pediu orações para o amigo. “Orações para o nosso irmão Jeremy Renner por uma recuperação plena e rápida. Por favor, enviem boas vibrações para ele”, escreveu. Veja a foto abaixo:

