Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, é internado em estado grave após acidente

Foto: Reprodução/ Disney

O ator Jeremy Renner, de 51 anos, conhecido por interpretar o super herói Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), está internado em estado grave após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos.

De acordo com um representante do ator, ao site Deadline, o acidente aconteceu na cidade de Reno, em Nevada, no último domingo (1).

O artista se acidentou enquanto limpava a neve. Renner precisou ser levado ao hospital de helicóptero, e segundo os representantes do artista está “recebendo excelentes cuidados” ao lado da família.

O estado de saúde do ator é crítico, embora estável. Não há informações sobre a extensão dos fermimentos de Renner.

A polícia local investiga as circunstâncias do acidente de Renner. O ator passou a virada do ano na cidade de Reno, que após uma nevasca deixou mais de 35 mil casas sem energia elétrica.

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.