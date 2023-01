Jerônimo anuncia novos gestores de órgãos da administração

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou na tarde desta sexta-feira (6) os novos gestores estaduais de órgãos, departamentos, fundações e outras estruturas ligadas às secretarias estaduais.

Os nomes foram divulgados durante uma live no canal do Governo do Estado no YouTube. Ao todo, foram divulgados os nomes de 19 titulares da gestão e 1 direção de hospital. Outros 20 serão apresentados depois

Piti Canella é a nova diretora-geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb); Handerson Leite é diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb); Tiago Venâncio assume a direção da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); entre outros nomes apresentados.

Durante o anúncio, Jerônimo Rodrigues explicou que alguns gestores que já integravam as unidades foram mantidos.

“O fato de trazer alguns nomes que estavam na era Rui para se manter em algumas ações é por conta da competência que essas pessoas demonstraram. A expectativa nossa é de que todos esses órgãos dêem continuidade ao que estava sendo feito, mas, também, trabalhar em novos projetos, para que na nossa linha de atuação possamos renovar”, afirma.

O governador explicou, ainda, que outros 20 nomes devem ser anunciados nos próximos dias, após avaliação dos últimos currículos apresentados para ocupação dos cargos.

Relação completa dos gestores estaduais anunciados

Alexsandro Freitas Silva – Diretor-presidente da Cerb (Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia) Handerson Leite – Diretor da Fabesb (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) Luiz Gavazza – Diretor-presidente da BahiaGás (Companhia de Gás da Bahia) Regina Affonso – Diretora da Fundac (Fundação da Criança e do Adolescente) Tiago Venâncio – Diretor do Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor) Flávio Gonçalves – Diretor-geral do Irdeb (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia) Flávio Machado – Diretor do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) José Rebouças – Diretor executivo da Prodeb (Companhia de Processamento de Dados do Estado Da Bahia) Rodrigo Pimentel – Diretor-geral do Detran (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia) Piti Canella, Diretora-geral da Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia) José Acácio – Superintendente da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia) Socorro Brito, coordenadora-geral do Planserv (Assistência à Saúde dos Servidores Públicos) Hemerson Cardoso Guimarães, superintendente da Supat (Superintendência de Patrimônio) Heber Santana – Superintendente da Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil) Jeandro Laytynher Ribeiro – Diretor-presidente da CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional) José Trindade – Presidente da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) Lanns Almeida – Superintendente da Bahiater (Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural) Saulo Pontes – Superintendente da SIT (Superintendência de Infraestrutura de Transportes) Carlos Martins – Diretor-presidente da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia) Lucrécia Sarvenini Freitas, diretora do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)

