Jerônimo determina reforço no policiamento no Bonfim

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues afirmou que solicitou à Secretaria da Segurança Pública (SSP) que reforçasse o policiamento durante a Lavagem, para evitar qualquer ato antidemocrático. A declaração foi dada durante uma procissão marítima em homenagem ao Senhor do Bonfim nesta quarta-feira (11).

“Eu determinei que a Segurança Pública pudesse ampliar as forças, sem perder de vista o interior. Estamos trabalhando com a nossa Inteligência para que a gente possa garantir a pacificação da caminhada amanhã”, afirmou.

Anteriormente, a SSP-BA havia divulgado um efetivo de 2.100 agentes de segurança, entre policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros, para o cortejo que acontece na quinta-feira (12).

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial também serão utilizados no evento. Plataformas de Observação Elevada (POE), equipadas com câmeras estarão posicionadas nas proximidades das Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

