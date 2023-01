Jerônimo e Bruno Reis participam da Lavagem do Bonfim

Foto: Enaldo Pinto / Ag Haack

Estreantes na Lavagem do Bonfim, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, estiveram presentes no culto ecumênico na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, na manhã desta quinta-feira (12).

Bruno, que está no terceiro ano de mandato, mas nos dois primeiros a tradicional festa não aconteceu devido à pandemia de Covid-19, falou sobre a emoção de estrear no corjeto. “A expectativa é grande, a emoção também. Faco esse percurso desde menino, mesmo antes de comecar a vida publica. Essa é uma das festas mais populares da nossa cidade e é uma celebração da fé”, disse.

Foto: Enaldo Pinto / Ag Haack

O gestor municipal ainda falou sobre o período da pandemia, que interrompeu a tradicional festa. “Vamos sair da Basílica em direção a colina sagrada, passando pelo santuário de Santa Dulce, agradecendo a senhor do Bondim pela sabedoria para enfrentar momentos difíceis, como a pandemia da Covid-19”, pontuou.

Jerônimo Rodrigues, no primeiro ano do mandato, esteve no local acompanhado pelo vice-governador Geraldo Júnior, secretários e outras autoridades. O governador também falou sobre a estreia no cortejo.

Rafael Martins/GOVBA

“Estou aqui como governador pela primeira vez. Pois já estive junto com Jaques Wagner e com Rui Costa, e eu fazia esse percurso como cidadão. A emoção hoje é muito forte. E ontem eu já estava emocionado, pois fizemos a procissão marítima que trouxe a imagem do Senhor do Bonfim que aqui está. E estamos pedindo a Deus força e muita fé para que a gente possa enfrentar problemas estratégicos para o Brasil e para a Bahia. O combate à fome e a geração de emprego. Além da esperança da juventude e das crianças, e cuidar dos idosos. E viemos buscar nessa caminhada de oito quilômetros essa força e essa energia”, relatou.

