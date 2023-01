Jerônimo garante pagamento do piso nacional dos professores na BA

Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues garantiu o estado vai pagar o piso nacional dos professores, definido pelo governo federal. De acordo com a lei do piso, o valor em 2023 vai sofrer uma alteração de 14,95% em relação ao anterior, chegando a R$ 4.420,55.

“Estávamos aguardando a definição do governo federal em relação ao percentual do reajuste e agora estamos nos debruçando sobre o cenário macroeconômico que, os especialistas dizem, será de crise, para garantir o pagamento do piso, conhecendo o impacto no orçamento estadual”, afirmou o governador após uma reunião no Centro Administrativo da Bahia (CAB), no último sábado (21).

De acordo com o Correio*, no encontro estavam representantes das secretarias estaduais da Educação (SEC); Administração (Saeb); da Fazenda (Sefaz); do Planejamento (Seplan), além da Casa Civil e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Ainda segundo o governo do estado, estão sendo feitos estudos que devem tratar sobre a previsão orçamentária de 2023, além da análise das receitas para viabilizar as condições para o atendimento do percentual estabelecido.

“Estamos na fase inicial. Vamos dialogar com a categoria assim que a equipe econômica tiver os números. Vamos cumprir nosso compromisso, que é inclusive um compromisso de campanha e alinhado com o governo Lula”, acrescentou Jerônimo.

Em 2022, os professores tiveram um ganho real de 33,24%. De acordo com a SEC, mais de 33 mil coordenadores pedagógicos e professores, entre concursados e contratados por meio do REDA, foram remunerados com valor superior ao piso nacional do magistério.

O salário base referente à carga de 40 horas semanais foi de R$ 3.850. Sobre este valor, são acrescidos ainda 31,18% referentes à regência de classe, ou seja, a remuneração de um professor em início de carreira na rede estadual de ensino, em 2022, já começa com o valor de R$ 5.054,43.

“Temos um governador professor que reconhece a importância de valorizar a categoria. Do outro lado, acredito que os professores e professoras também reconhecem o esforço que está sendo feito pelo Governo do Estado para assegurar a adoção do piso nacional. É mais uma conquista para a categoria proporcionada por nosso grupo, porque nós acreditamos no poder transformador da educação e no papel imprescindível dos trabalhadores da educação nesse processo”, disse a secretária da Educação, Adélia Pinheiro.

