Jerônimo Rodrigues acompanha posse de Lula

Foto: Divulgação / GOVBA

Após tomar posse como governador na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã deste domingo (1°), Jerônimo Rodrigues viajou para Brasília para acompanhar a posse de Lula.

“Com muita alegria, pude participar desse momento histórico e me sinto ainda mais motivado para trabalhar pela Bahia e pelo Brasil. O presidente Lula pode contar com a Bahia para reconstrução do país”, afirmou o novo chefe do executivo baiano, que chegou ao Congresso por volta das 15h.

Jerônimo assistiu a solenidade ao lado do deputado federal reeleito pelo Partido dos Trabalhadores no estado, Valmir Assunção.

Horas antes, na Alba, Jerônimo quebrou protocolos ao dançar em cima do palco da posse. A Família Macedo se apresentou na cerimônia, com Armandinho executando o Hino ao Senhor do Bonfim e o clássico do axé “Chame Gente”, canção que fez autoridades e convidados matarem as saudades do Carnaval.

Foto: Divulgação / GOVBA

Jeronimo também dançou a música “Tá na hora do Jair”, jingle político que fez sucesso em todo o Brasil na campanha eleitoral de 2022.

O novo governador baiano permanecerá em Brasília para acompanhar, na segunda-feira (2), a cerimônia de posse dos ministros baianos Rui Costa (Casa Civil) e Margareth Menezes (Cultura). A solenidade será realizada no dia 2 de janeiro, às 10h30, no Salão Oeste do Palácio do Planalto.

O ex-governador Rui Costa também foi para Brasília com Jerônimo, e acompanhou a posse de Lula ao lado de outros ministros, na primeira fila.

Foto: Divulgação / GOVBA

