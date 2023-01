Jerônimo Rodrigues participa de sua primeira reunião do Consórcio Nordeste

Foto: Divulgação/Consórcio do Nordeste

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou nesta sexta-feira (20) de sua primeira reunião do Consórcio Nordeste. O encontro aconteceu em João Pessoa, na Paraíba.

A reunião tem o objetivo de apontar prioridades de investimentos federais e construir um plano de ação para lidar com as demandas mais urgentes nos estados nordestinos. Entre as principais pautas apresentadas estão questões ligadas ao combate à fome, a geração de emprego, bem como, a escassez de água, energia elétrica e internet.

Estavam presentes na reunião o anfitrião, João Azevêdo (Paraíba) e outros governadores do Nordeste, como Raquel Lyra (Pernambuco), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Paulo Dantas (Alagoas). Elmano de Freitas (Ceará), Carlos Brandão (Maranhão), Rafael Fonteles (Piauí) e Fábio Mitidieri (Sergipe) também estavam presentes.

Durante a reunião, Jerônimo apresentou as principais urgências da Bahia. Entres os pontos discutidos estão a produção de energia renovável e programas como Minha Casa Minha Vida, Água para todos, Luz para Todos e o Internet para Todos.

“Nós estamos trazendo uma pauta de água para toda a Bahia, em especial para o semiárido. Novas barragens, abastecimento de água nas cidades, para o turismo e indústrias”, detalhou o governador. Ele também afirmou que o projeto da Ponte Salvador, que liga Itaparica à capital, foi apresentado na reunião.

Além disso, um projeto para recuperação ambiental do Rio São Francisco e outros dois rios que abastecem o Estado também foi uma das pautas do encontro. Outros assuntos de interesse coletivo como rodovias, ferrovias e BRs também foram assuntos abordados.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.