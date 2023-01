Jerônimo Rodrigues toma posse como governador da Bahia

Foto: Manu Dias/ GOV BA

O governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT), e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), tomaram posse na manhã deste domingo (1), em uma solenidade realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Alba), Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Jerônimo chegou ao local por volta das 7h45, acompanhado da família, a mãe Maria Cerqueira, da esposa, a professora Tatiana Velloso, do filho João Veloso, e do vice-governador, Geraldo Júnior.

Em seu primeiro momento, ainda como governador diplomado, reforçou com a imprensa a principal luta de seu governo, o combate à fome.

“Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui compartilhando com o povo do nosso estado a esperança que renasce do reencontro do Brasil com a democracia. Sinto imenso orgulho em saber que a Bahia foi determinante para que nesse 1º de janeiro pudessemos nos reconciliar, enquanto nação, e recomeçar a construção de um futuro digno, respeitoso e próspero. Com muita honra, assumo hoje o Governo do Estado da Bahia com o compromisso de trabalhar incansavelmente, pelo desenvolvimento dos 15 milhões de baianas e baianos”.

Ainda no discurso, o petista exaltou os governos de Rui Costa e Jaques Wagner, nos quais Jerônimo trabalhou como secretário, além de celebrar a escolha de Lula como presidente do Brasil.

A sessão solene dentro do plenário da Alba contou com a presença de deputados estaduais e outras autoridades, como vereadores da capital baiana, representantes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Ministério Público (MP-BA).

Também estiveram presentes o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Nilson Castelo Branco, e a procuradora-geral de Justiça, Norma Angélica Cavalcanti, os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner.

