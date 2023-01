Jessie J anuncia nova gestação após aborto espontâneo: ‘Tão feliz’

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora britânica Jessie J, de 34 anos, anunciou uma nova gestação nesta sexta-feira (6). A dona dos hits “Bang Bang”, “Price Tag” e “Flashlight” emocionou os milhões de seguidores com um vídeo onde mostra o teste de gravidez e também o crescimento da sua barriga.

“Estou tão feliz e assustada por finalmente compartilhar isso… Por favor, sejam gentis comigo. Honestamente, sou apenas garota só quer chorar feio em público em um macacão comendo um picles com cobertura de chocolate sem ninguém me fazendo perguntas”, escreveu ela na legenda do post.

Em novembro do ano passado, a artista relembrou o luto que viveu após perder o filho. “Jornada esquisita e pessoal. O tempo ajuda, mas nunca realmente apaga. Estou enviando o meu amor e forças para todos os corações que estão machucados ou que estão passando por isso agora. E para o meu pequeno anjo. Eu sinto você o tempo todo. Especialmente hoje. Sinto em meu coração que nos encontraremos em outro lugar”. Assista ao vídeo do anúncio abaixo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.