Jiboia de 1,5 metro é encontrada enrolada em tubulação de casa em Barreiras

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma jiboia de um metro e meio foi encontrada no quintal de uma casa na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o animal foi visto inicialmente rastejando no chão, mas acabou se enrolando na tubulação de uma caixa de água.

Os donos do imóvel acionaram a corporação e agentes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) estiveram no local. Eles usaram uma pinça para fazer a retirada da cobra.

Após o resgate, a jiboia foi avaliada e foi constatado que não havia ferimentos. Com isso, ela foi devolvida para a natureza, longe do trecho urbano.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

