João Diamante rasga elogios à Paola Carosella: ‘Deu match’

Quando pequeno, a frase que João Diamante mais ouvia de sua mãe era: “Sai da cozinha, menino!”. Mas não adiantou. A paixão pelas panelas começou logo cedo e Diamante nunca mais parou. Hoje chef renomado e com um currículo estrelado, ele ainda é dono de um carisma único e agora faz a sua estreia na TV Globo. Ao lado de Paola Carosella, João Diamante é jurado do ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, novo reality culinário comandado por Leandro Hassum que estreia no dia 29.

Baiano e criado no Complexo do Andaraí, no Rio de Janeiro, João Diamante trabalhou na França com Alain Ducasse, chef reconhecido mundialmente. Desde 2016, passou a investir em um grande sonho: o ‘Diamantes na Cozinha’, projeto que usa a culinária como ferramenta de transformação, dedicado a jovens em situação de vulnerabilidade social.

Confira a entrevista com o chef João Diamante, jurado do ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’:

Quando começou a sua paixão pela cozinha?

Eu me envolvi muito cedo com a cozinha, desde os sete anos de idade – trabalhei em uma padaria na comunidade. O contato com a cozinha profissional foi na época do militarismo obrigatório, como auxiliar de cozinha na Marinha do Brasil. Ali eu senti a paixão pela culinária, entendi o poder de transformação que ela pode ter na vida de uma pessoa. Eu tinha em torno de 18 anos e entendi o quanto a gastronomia podia influenciar a vida de uma pessoa, mudar o humor, melhorar a convivência de uma pessoa através de uma alimentação.

Como foram as gravações do programa? Do que você mais gostou?

Estive muito tenso nos primeiros dois dias, mas a equipe me abraçou de forma muito bacana, fiquei superfeliz com o acolhimento. Absorvi bastante conhecimento e vivi intensamente cada minuto de gravação. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair (risos). Sem dúvida, o que mais gostei foi das pessoas, poder escutar a história de cada um, entrar um pouco na intimidade de cada participante.

O programa fala sobre culinária afetiva, almoço de domingo. Você tem alguma receita na sua família, daquelas que passam de geração em geração?

Minha mãe sempre fez lasanha. Era uma comida que gostávamos muito e eu, mais tarde, acabei dando um toque do João Diamante na receita. Toda a minha família gosta dessa lasanha que eu faço, é unânime.

Como é a parceria com Hassum e Paola?

Estar ao lado do Leandro Hassum e da Paola Carosella dá aquele friozinho na barriga (risos), mas eles foram geniais, me deixaram muito à vontade, me deram vários conselhos e direcionamentos. Parece que já nos conhecíamos de outras vidas, uma parceria muito bacana, deu match. Foi muito desafiador, mas depois que me senti acolhido e abraçado por eles a coisa fluiu muito bem.

‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’ tem produção de Maiana Timoner, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. A direção de gênero é de Boninho.

