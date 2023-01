Jogador de futebol morre após bater motocicleta em caminhão

Foto: Reprodução / Twitter

Um jogador de futebol morreu após bater a motocicleta que estava na lateral de um caminhão, na BA-262, em trecho da cidade de Anagé, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sávio Santos Batista tinha 19 anos.

O acidente aconteceu após o motorista do caminhão, que trafegava no sentido contrário da motocileta, fazer uma conversão à esquerda e não perceber a presença do jovem.

Sávio Santos, que é ex-jogador do Vitória da Conquista, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Tavina Oliveira. Depois, foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos.

Pelo clube da cidade, Sávio disputou o Campeonato Baiano Suba-20, em 2020. O time publicou uma nota de pesar nas redes sociais, em que se solidarizou com os familiares e amigos de Sávio. “Nesse momento de profunda dor, enviamos nossas condolências aos familiares e amigos”, diz a postagem do clube.

