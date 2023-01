Jogos de cassino populares ao longo dos anos

Tem havido um progresso significativo na indústria de cassinos ao longo das décadas. Desde a abertura do primeiro cassino em 1638, até o fenômeno do jogo online que vemos hoje; os desenvolvimentos são extraordinários!

Não apenas o paradeiro dos jogos de cassino mudou – de casino terrestre para casino online – mas muitos dos jogos em si também progrediram. Você pode encontrar alguns dos jogos que você gosta de jogar, como o Blackjack . Ao jogar online, que pode acrescentar um elemento extra de entretenimento a alguns dos jogos de cassino mais amados.

Muita coisa mudou na forma em que seus jogos de cassino favoritos são jogados. Você não precisa mais derrubar fisicamente os braços dos caça-níqueis, encontrar lugares nas mesas de cassino ou trocar fichas.

Continue lendo para saber mais sobre os jogos de cassino mais populares ao longo das décadas…

Os primeiros cassinos

O cassino mais antigo do mundo, o Casino di Venezia, está localizado no Grand Canal, em Veneza. Inaugurado em 1638, era originalmente um teatro, que tinha uma ala para jogar durante os intervalos das peças. Isto ajudou a provocar o início de uma loucura de cassino em Veneza.

Diz-se que a roleta é um dos jogos de cassino mais antigos. Em 1842, François e Louis Blanc se tornaram os homens responsáveis pela remoção do bolso duplo zero – essencialmente inventando o que conhecemos hoje como Roleta Européia.

O infame jogo de Blackjack também já existe há muitas décadas. A crença mais popular é que ele teve origem nos cassinos franceses por volta de 1700, onde o jogo era chamado de “Vingt-et-un”, o que se traduz aproximadamente para Twenty-One em francês.

Mais cassinos significam mais jogos

Com os cassinos sendo construídos rapidamente em todo o mundo, mais jogos foram inventados. Alguns dos jogos mais populares ao longo da história do jogo têm sido os Slots.

A primeira caça-níqueis foi inventada em 1894 em São Francisco. Pioneiro de Charles Fey, seu dispositivo, conhecido como Sino da Liberdade, incluía três carretéis giratórios, uma única linha de pagamento e um sistema de pagamento totalmente automatizado.

Alguns anos mais tarde, em 1907, os símbolos clássicos da fruta foram adicionados às bobinas da máquina caça-níqueis, mas antes disso, foram usados símbolos de cartões e ternos.

Na década de 1920, uma função chamada “Skill Stop” foi inventada. Isto significava que um jogador podia apertar um botão para parar as bobinas e tentar influenciar uma vitória.

Jogos de cassino hoje

Agora, os cassinos oferecem mais do que apenas os jogos padrão como Blackjack, Slots e Roulette. Há centenas de variações de jogos em oferta, cada um com seu próprio enredo, tema e personagens individuais.

Não apenas isso, mas muitos sites on-line oferecem rodadas gratuitas, rodadas de bônus e promoções para seus clientes. Isto pode significar que você está qualificado para obter benefícios adicionais nos jogos que adora. Isto pode significar que você está qualificado para obter benefícios adicionais nos jogos que adora.

Embora os clássicos como Blackjack, Roleta e Caça-níqueis ainda sejam jogos muito apreciados em cassinos terrestres e online, alguns dos mais novos jogos online incluem Megaways e a mecânica do Jackpot Diário. Estes jogos têm muitas variações, temas e personagens diferentes – você só precisa decidir qual deles é o mais adequado ao seu estilo de jogo!

—

Esperamos que este artigo tenha permitido a você ver a progressão dos jogos de cassino e a influência do jogo on-line – o que mudou literalmente o jogo! Então, você vai tentar suas chances na mesa de Blackjack, ou dar um mergulho no mundo dos Caça-níqueis? As opções são infinitas!