Jojo Todynho diz que estará no ‘BBB 23’: ‘Confirmadíssima’

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para confirmar sua “entrada” no ‘Big Brother Brasil 22’. Através de uma montagem, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ escreveu na legenda do post que está “confirmadíssima” e ainda marcou o diretor da atração, Boninho.

Vale destacar que Jojo Todynho participou de ‘A Fazenda’ em 2020 e se consagrou a grande campeã da atração. Na TV Globo ela tem um quadro no ‘Mais Você’, comandado por Ana Maria Braga, participou do ‘Central da Copa’ e também integrou o elenco do ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão’.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos celebraram a possível participação da artista. “Não creiooooo!!! Vou assistir só pra te ver”, comentou uma. “O premio é delaaaaaaaa”, escreveu outro. “Vai ganhar”, reagiu um terceiro. Assista abaixo:

