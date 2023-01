Jojo Todynho revela ter recusado convite para o ‘Big Brother’; saiba motivo

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Jojo Todynho resolveu abrir o jogo e revelou ter recebido um convite para entrar no elenco do “Big Brother Portugal”.

A revelação foi feita durante participação da cantora no “Domingão Com Huck” no domingo (15). Ela ainda explicou as motivações para ter recusado o convite do reality show.

Tudo começou após a vencedora de uma edição especial do “Big Brother Portugal”, Bruna Gomes, ter a história contada no quadro “Acredite em Quem Quiser”.

“Fui convidada para o BBB de Portugal e não aceitei e ela entrou no meu lugar”, revelou Jojo Todynho, logo depois contando detalhes do ocorrido.

“Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom”, completou a cantora.

“Ela é maravilhosa. Você arrasou, foi impecável do começo ao fim. Parabéns. Eu adorei!”, completou Jojo ao elogiar a ex-namorada de Felipe Neto.

