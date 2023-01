Jorge, da dupla com Mateus, compartilha primeiras fotos da filha recém-nascida

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Jorge, da dupla com Mateus, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (24) para compartilhar as primeiras fotos da filha recém-nascida.

A pequena Luisa nasceu na manhã da segunda-feira (23), às 11h, pesando cerca de 3kg e é fruto do relacionamento do sertanejo com a esposa Rachel.

“Bem-vinda, Luisa”, escreveu Jorge na legenda da publicação onde aparece todo sorridente segurando a herdeira pela primeira vez.

Nos comentários não faltaram felicitações para o papai. “Deus abençoe, muita saúde princesa”, escreveu uma conta. “Bem vinda, que a sua chegada traga mais vida e felicidades ao lar!”, comentou mais um.

“Deus abençoe a vida da princesa”, desejou mais uma conta. “Aaaaa que gracinha que deus abençoe sua vida Princesa Luisa”, comemorou mais uma fã.

Veja a publicação:

