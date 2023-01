Jorge Vercillo se apresenta no Sollar Baía neste sábado (14)

Foto: Reprodução / Redes sociais

Os fãs de Jorge Vercillo já podem comemorar. É que o cantor vai retornar à Salvador no próximo sábado (14). Ele se apresentará no Sollar Baía, no Museu de Arte Moderna, a partir das 16h.

No setlist, Jorge garante que sucessos como “Ela une todas as coisas”, “Monalisa”, “Talismã sem par”, “Melhor Lugar” e “Final Feliz” vão marcar presença.

Com mais de 30 anos de carreira, Vercillo se tornou um dos maiores nomes da MPB. Conquistou um disco de diamante, além de ganhar dois Grammy Latino, 2009 e 2010, e sendo indicado mais duas vezes, 2012 e 2013.

