Jornalista da GloboNews canta ‘Faraó’ para Margareth Menezes

Foto: Reprodução / GloboNews

Margareth Menezes, nova ministra da Cultura, participou do programa ‘Em Pauta’, da GloboNews, nesta quarta-feira (4). No entanto, durante participação ao vivo, a cantora não conseguia ouvir o âncora Marcelo Cosme. Para confirmar se o problema havia sido solucinado, o apresentador chamou a cantora recitando um dos versos mais famosos.

“Agora me disseram que a ministra está nos ouvindo em alto e bom som. Está me ouvindo, ministra? Eu vou perguntar uma coisa e a senhora me responde. A senhora está me ouvindo dizer ‘eu falei faraó’?”, indagou o jornalista, com bom humor.

Em resposta, Margareth não desperdiçou a chance de entoar o sucesso: ” “Ê, faraó!”. Os comentaristas do programa caíram na gargalhada. “Ele estava louco para fazer isso, ministra!”, entregou Flávia Oliveira. “Eu tentei segurar a onda”, brincou Cosme.

O momento descontraído foi compartilhado pelo apresentador no Twitter. Confira:

