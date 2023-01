Jovem da periferia de SP é confundido com influencer baiano

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cerimônia de entrega da faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (1º) gerou inúmeros comentários nas redes sociais. E o motivo foi a semelhança de um jovem de 10 anos com o influenciador baiano chamado Boca de Zero Nove.

No Twitter, prints com fotos do evento e comentários elogiando a presença dele foi considerado um dos assuntos mais comentados. Entretanto, o jovem se trata de outra pessoa.

Francisco, que foi abraçado pelo presidente, mora em Itaquera, na periferia de São Paulo. Ele foi convidado para representar a diversidade do povo brasileiro juntamente outras oito pessoas.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

