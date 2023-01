Jovem desaparece no interior da Bahia; família alega sumiço após entrevista de emprego

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Uma jovem de 21 anos está desaparecida desde a última sexta-feira (20), em Vitória da Conquista, no sudoesta da Bahia. De acordo com o marido de Stéfane Xavier Marinho, ela teria saído para uma entrevista de emprego e não entrou mais em contato com a família.

De acordo com o g1 Bahia, o marido dela, Rodrigo Torres, disse que notou a ausência ao chegar em casa e perguntou por ela para as filhas.

“Quando eu cheguei em casa, por volta das 17h20 [na sexta-feira], minha esposa não estava mais. Só estavam aqui [na casa] as minhas duas filhas. Perguntei para a mais velha aonde estava Stéfane e minha filha respondeu: ‘pai, ela saiu falando que ia ver uma possível entrevista de trabalho”, contou.

Ainda segundo Rodrigo Torres, dias antes do desaparecimento da esposa ele teria encontrado uma passagem de ônibus com o destino à cidade de Governador Valadares, Minais Gerais. A data da viagem estava marcada para o mesmo dia em que a jovem desapareceu.

A família registou o boletim de ocorrência na segunda (23), no Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep) do município.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Fabaino Aurich, informou que a investigação já está em andamento e o caso é tratado como um desaparecimento, mas pode se torna um possível crime.

”Já entramos em contato com a polícia de Minas Gerais, solicitamos que policiais verifiquem imagens das câmeras da rodoviária onde ela possa ter desembarcado”, explicou Aurich.

Fotos excluídas

A família de Stéfane também está preocupada após nota que fotos e nome da jovem foram apagadas de uma rede social a qual ela tinha cadastro. Mensagens incomuns também foram recebidas no perfil dela.

“Ninguém sabe se foi ela, ou se foi outra pessoa que trocou o perfil e o nome. As fotos dela foram apagadas, mas dos meus sobrinhos e do meu irmão continuam publicadas”, desabafou a irmã da jovem, Milena Xavier.

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Os familiares contaram que foram até a rodoviária de Vitória da Conquista, acompanhados de policiais para buscarem mais informações sobre o embarque da jovem, mas não tiveram respostas. O gerente da empresa de ônibus não estava presente e funcionários não poderiam passar as informações solicitadas.

