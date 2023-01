Jovem é achado morto após se afogar em cachoeira na Bahia

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um jovem de 21 anos foi achado morto nesta segunda-feira (16) após se afogar enquanto nadava na Cachoeira do Frisuba, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações da TV Sudoeste, a vítima teria ido ao local com quatro amigos e se divertia quando acabou sumindo no domingo (15).

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia iniciou as buscas no mesmo dia, mas precisou interromper o trabalho à noite, por causa da falta visibilidade no escuro.

Nesta segunda, os mergulhadores localizaram a vítima. O jovem foi identificado como Eduardo Sousa Maia. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o sepultamento.

