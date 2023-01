Jovem é baleada durante tentativa de assalto em carro

Foto: Divulgação / SESAB

Uma mulher de 24 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto em um carro de um motorista por aplicativo, na região de São Cristóvão, em Salvador, no sábado (31).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado do saúde dela.

A Delegacia Territorial (DT) de Itapuã investiga o caso. Os suspeitos de cometerem o crime ainda não foram identificados.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.