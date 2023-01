Jovem é encontrada morta com sinais de tortura em cova rasa

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma jovem de 18 anos moreu após ser torturada e enterrada em uma cova rasa, em Santa Cruz Cabrália, no extermo sul da Bahia. O corpo dela foi encontrado no sábado (21). Nesta segunda-feira (23), ninguém tinha sido preso pelo crime. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como feminicídio.

A vítima, identificada como Reisiele Costa Novais, foi encontrada em um buraco de cerca de quatro metros. No dia 2 de janeiro, ela já havia sido agredida e jogada no mesmo local.

Reisiele estava com o rosto ensanguentado, amordaçada, tinha mãos e pés amarradas e diversas lesões de facadas. De acordo com a Polícia, ela foi sequestrada por dois homens, que invadiram a casa dela e a levaram.

No dia 2 de janeiro, a vítima já tinha sido jogada no mesmo buraco, também agredida. Na época, ela foi encontrada por um morador, que a socorreu. Na ocaisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

