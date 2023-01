Jovem é preso com 400 maços de cigarro do Paraguai em ônibus

Foto: Reprodução/PRF

Um jovem de 27 foi preso após ser flagrado transportando 400 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai em um ônibus, na manhã desta quarta-feira (11), na cidade de Seabra, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo passava pelo Km 408 da BR-242, quando foi abordado em uma ação de fiscalização. A mercadoria ilegal estava escondida em uma caixa, dentro do bagageiro do veículo.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o jovem preso apresentava nervosismo incomum e dentro do bolso dele foi encontrado o recibo correspondente ao tíquete da bagagem apreendida

Indagado sobre o material ilícito, conforme a PRF, o homem negou que fosse o responsável pelo transporte dos cigarros. Porém, como foi flagrado com o tíquete, ele foi preso e encaminhado a delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime de contrabando.

