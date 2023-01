Jovem é preso por ameaçar e divulgar vídeo íntimo de adolescente

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 20 anos foi preso no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18) por ameaçar uma garota de 14 anos e divulgar um vídeo íntimo dela. A vítima é baiana e teria conhecido o suspeito nas redes sociais em 2020, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem induziu a adolescente a gravar o material e passou a compartilhar o conteúdo depois que descobriu que ela teria iniciado um relacionamento em 2022. O suspeito morava em Niterói, onde teve mandado de prisão cumprido.

Já a garota é de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, onde o caso estava sob investigação. Conforme explicou o delegado Leyvison Rodrigues, que é titular da delegacia da cidade, o suspeito estava perseguindo a vítima e sua família.

“Ele ameaçou publicar novos vídeos. Apuramos que esse homem havia induzido a adolescente a gravar e enviar o material para ele”, informou o delegado.

A ação contou com apoio de policiais civis do estado do Rio de Janeiro. Durante a prisão também foi apreendido o celular do suspeito. ” O aparelho deve passar por perícia”, pontuou Rodrigues.

O homem está custodiado em Niterói, a disposição da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória. A polícia não divulgou se ele deve ser transferido para a Bahia.

