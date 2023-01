Jovem morre ao cair de caminhonete em movimento na Bahia

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um jovem morreu após cair de uma caminhonete em movimento no domingo (15), na cidade de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador. O acidente foi flagrado por outros jovens que seguiam o veículo de moto e gravaram a queda.

Identificado como Thiago Batista Miranda, de 22 anos, estava sentado na carroceria da caminhonete com outros amigos no momento do acidente. O veículo estava carregando uma caixa de som, no estilo “paredão”, enquanto Thiago se divertia com os amigos.

Nas imagens, é possível ver que o motorista do veículo começa a fazer manobras zig-zag pela rua desequilibrando Thiago que cai a bate a cabeça no chão. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi chamado e prestou atendimento ao jovem. Thiago foi levado ao Hospital Municipal de São Sebastião do Passé, mas não resistiu.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do jovem e o caso segue sendo investigado pela Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé. Amigos de Thiago lamentaram a morte do jovem através das redes sociais.

