JSL começa o ano com novos EMPREGOS em todo o país

A JSL é uma empresa com 65 anos. Está em seu DNA entender as necessidades das empresas para atendê-las com qualidade e agilidade. Lá também eles se preocupam com valores como Simplicidade, Trabalho e Pessoas, esse é o seu grande diferencial! Ao longo dos anos, eles se tornaram a empresa com o maior portfólio de serviços de logística nacional e uma posição de liderança na logística rodoviária.

JSL tem novas oportunidades de trabalho abertas para o ano novo

Os diversos serviços da companhia JSL incluem: transporte de carga geral, logística de transporte dedicada, logística de commodities, intralogística, fretamento e gestão de frotas e mão de obra, serviços de armazenagem e distribuição urbana.

Afinal, logística para nós é mais do que apenas transportar mercadorias: é planejar, executar e gerenciar com eficiência, desde o gerenciamento do estoque de seus clientes e envio de seus produtos até o embarque. É uma empresa diversificada que promove a diversidade em todas as funções, independentemente de deficiência, gênero, religião, raça ou outro. Então, veja a seguir quais são as vagas disponíveis para o início do ano e caso alguma te interesse, verifique em seguida como realizar a sua inscrição:

ANL. DE RH;

TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

ANL. DE TESOURARIA PL;

GERENTE DE OPERAÇÕES;

ASS. ADMINISTRATIVO;

Supervisor de Operações;

ASS. DE ESTOQUE;

GERENTE DE SUSTENTABILIDADE;

ASS. DE LOGÍSTICA;

PROGRAMADOR DE TRÁFEGO.

Como se candidatar

Para se inscrever no processo de recrutamento das vagas da empresa JSL, visite o site 123 empregos e crie um cadastro se ainda não tiver. Em segundo lugar, observe atentamente todas as exigências da vaga requerida para identificar se ela possui compatibilidade com a sua experiência profissional. Por último, candidate-se para a função e aguarde ser chamado.

