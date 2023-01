Juliano Cazarré emociona ao viver momento inédito com a filha

Foto: Reprodução/ Instagram

O ator Juliano Cazarré emocionou os seguidores ao compartilhar um registro inédito, a primeira vez que carregou a filha caçula, Maria Guilhermina, no colo, de barriga com barriga, pela primeira vez desde o nascimento.

A bebê de seis meses está em um hospital no Rio de Janeiro devido à complicações causadas por uma cardiopatia congênita, já passou por quatro cirurgias desde o nascimento.

“Hoje eu ganhei um colinho, um colinho do meu papai, colinho bom, de barriga com barriga, pela primeira vez desde que nasci. Foi tanto chamego nesse colinho, tanto amor, cafuné e carinho, que, sem perceber, adormeci nos braços, no colo, do meu papai”, escreveu o ator ao compartlhar a foto.

Maria Guilhermina estava internada em um hospital de São Paulo e foi transferida para o Rio de Janeiro no fim de 2022, após seis meses de internação. Na época, Letícia Cazarré, esposa do ator, falou sobre o

“Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de uti aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro! Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital.”

