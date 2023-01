Junco do Seridó (PB) abre processo seletivo para cargos de nível médio e superior

A Prefeitura do município de Junco do Seridó, no estado da Paraíba abrirá dentro de poucos dias inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.500,00 a R$ 2.884,00 mensais.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é a Ápice Consultoria.

Vagas e salários Junco do Seridó – PB

Ao todo, a Prefeitura de Junco do Seridó – PB oferece 60 vagas para contratação imediata.

Desse total de vagas, 14 são para cargos de ensino médio ou técnico e 46 para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – 9 vagas;

Auxiliar Técnico Bucal – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – Hospital – 3 vagas;

Visitador do Programa Criança Feliz – 1 vaga.

Nível Superior Completo

Assistente Social Educacional – 1 vaga;

Assistente Social – 1 vaga;

Biomédico – 1 vaga;

Educador Físico – 1 vaga;

Enfermeiro – Hospital – 3 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Nutricionista Escolar – 1 vaga;

Pedagogo Escolar – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Psicopedagogo – 1 vaga;

Professor – Educação Infantil Zona Urbana – 4 vagas;

Professor – Educação Infantil Zona Rural – 1 vaga;

Professor – Ensino Fundamental anos Iniciais (1º ao 5º ano) Zona Urbana – 9 vagas;

Professor – Ensino Fundamental anos Iniciais (1º ao 5º ano) Zona Rural – 3 vagas;

Professor para sala de Recursos Multifuncionais (SRM) Zona Urbana – 1 vaga;

Professor para sala de Recursos Multifuncionais (SRM) Zona Rural – 1 vaga;

Professor de Educação Física Zona Urbana e Zona Rural – 1 vaga;

Psicólogo Escolar – 1 vaga;

Médico PSF – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo PSF – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;

Orientador Social – 1 vaga;

Pedagogo – 1 vaga;

Psicólogo CRAS e CREAS – 2 vagas;

Supervisor do Criança Feliz – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Junco do Seridó – PB variam entre R$ 1.500,00 a R$ 2.884,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Junco do Seridó – PB é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Junco do Seridó – PB

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Junco do Seridó – PB têm entre os dias 9 de janeiro de 2023 a 11 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame no endereço da Secretaria de Educação (SEDUC) localizada na Avenida Balduíno Guedes, 1014 – Centro. Mais informação no site da Ápice.

Etapas processo seletivo Junco do Seridó – PB

O processo seletivo para a Prefeitura de Junco do Seridó – PB contará com as seguintes etapas:

Entrevista de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos.

O resultado final da prova de títulos está previsto para o dia 30 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Junco do Seridó – PB.