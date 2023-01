Jussara Silveira se apresenta em Salvador com o espetáculo ‘Voz do Coração’

Foto: Reprodução / Redes sociais

A cantora mineira Jussara Silveira se apresentará em Salvador no dia 20 de janeiro com o espetáculo “Voz do Coração”. O show acontecerá no Teatro Castro Alves. Ingressos estão disponíveis no Sympla e também na bilheteria do TCA.

O show traz clássicos do repertório de Jussara e lançamentos como o single “Três”, número representativo na carreira da cantora mineira. “Quando escolhi essa música pensei no trabalho que construí com Marcelo e Sacha, que é um trabalho de três. Era a cara da gente. E a letra traz essa liberdade de amar e se relacionar com o mundo. Quero falar sobre o que vem, o que a gente pode e deve fazer para seguir cantando”, conta Jussara.

O trio esteve junto em “Ame ou se Mande”, “Flor Bailarina” e “Pedras que Rolam, Objetos Luminosos” que embasam o repertório de “A Voz do Coração”. O espetáculo também trará músicas como “A Dama do Cassino”, “O Nome da Cidade” e “Dê um Rolê”.

SERVIÇO

O Quê: Jussara Silveira

Quando: 20 janeiro (sexta)

Onde: Teatro Castro Alves – Sala Principal

Hora: 21hs

Classificação: 16

Valor:

Filas: A a W – R$ 160,00 (inteira); R$ 80,00 (meia)

Filas: X a Z6 – R$ 140,00 (inteira); R$ 70,00(meia)

Filas: Z7 a Z11 – R$120,00 (inteira); R$ 60,00 (meia)

Info. (71) 98441-8262

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.