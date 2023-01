Kalimann é cortada de nova novela da Globo por falta de documentação

Foto: Globo

A ex-BBB Rafa Kalimann foi cortada do elenco da novela ‘Vai Na Fé’, nova trama das sete da Globo, por falta de documentação necessária para atuar.

De acordo com o site ., a influenciadora não conseguiu o registro profissional e regulamentado emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT) a tempo das cenas irem ao ar.

Kalimann também não teria conseguido a autorização especial, que já tinha sido concedida a ex-BBB para atuar na série ‘Rensga Hits’ em 2021.

A publicação afirma que a emissora busca uma outra ex-BBB (com o DRT) para fazer a personagem que seria de Kalimann. A descrição do papel é de uma ex-participante do reality que se encantará por Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto.

Segundo o site, as cenas que foram gravadas por Kalimann serão descartadas. Os primeiros registros da ex-BBB na novela seriam exibidos no dia 8 de fevereiro e a participação duraria apenas 2 episódios.

