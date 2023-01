Kalimann e Deborah Secco curtem show do Olodum no Pelourinho

Foto: Reprodução/ Instagram

A capital baiana foi a escolha da ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann e da atriz Deborah Secco para aproveitar os primeiros dias do ano.

Nas redes sociais, Rafa chegou a fazer um mistério sobre o destino, até entregar que viria para Salvador. A ex-BBB retorna à capital após uma passagem quase meteórica em 2022 para o lançamento de um camarote para o Carnaval de 2023.

“Feliz por estar de volta. Minha última vez foi tão rápida, precisava voltar com calma”, contou a blogueira, que está hospedada no Hotel Fasano, no Centro de Salvador.

Já Deborah Secco não escondeu que viria para a cidade. Na web, a atriz, que tem uma ligação forte com a capital já que o marido nasceu em Salvador, mostrou a filha, Maria Flor, se divertindo na piscina do hotel. A artista está na cidade na companhia de Hugo Moura.

O primeiro dia da dupla, que se encontrou por acaso na cidade e ficaram hospedadas no mesmo hotel, foi ao som do Olodum na tradicional Terça da Benção, no Pelourinho. “Eu tô assistindo É O Tchan, no Pelourinho, em Salvador. Esse ano ninguém me segura”, brincou Kalimann.

Durante o evento, Deborah ainda encontrou com Danilo Mesquita, que viveu filho dela na novela ‘Segundo Sol’. “Meu eterno Ruruzinho”, escreveu ao legendar uma foto do ator ao lado da namorada, Domenica Dias.

